Opmerkelijke sollicitatie: Ties loopt een dagje mee met een antiterreureenheid

Sit-ups, push-ups, een shuttleruntest. Ties van den Hazelkamp kon de volgende dag amper nog lopen van de spierpijn, maar hij wist van geen opgeven tijdens zijn recente sollicitatie. Ties is nog maar tien jaar oud, maar weet precies wat hij wil: werken bij de antiterreureenheid Dienst Speciale Interventies. Onlangs schreef hij een brief naar de politie met de vraag of hij een dagje kon meelopen, want – zo schreef hij – ‘jullie zijn cool en helpen mensen’. Drie weken later stond er een gepantserde personenauto voor zijn deur, speciaal voor Ties en zijn vriendje Tim. De twee werden getraind door een agent van de antiterreureenheid, die hun conditie testte in een sportzaal. ,,Ik ging er erg van zweten, maar mijn conditie is heel goed", vertelt Ties. Alleen het kogelwerende schild dat de teams dragen, kreeg hij amper van de grond. ,,Die zijn 20 tot 25 kilo. Met z’n tweeën ging het iets beter.” De piepjonge sollicitant is vastberaden om te oefenen, bijvoorbeeld door vaker de zware boodschappentas van zijn oma te dragen. ,,Ik help graag mensen, zoals mijn oma.”

Zwaar geweld

De Dienst Speciale Interventies, die onder de Nationale Politie valt, haakt aan bij 112-meldingen waarbij sprake is van (mogelijk) zwaar geweld, zoals een overval, gijzeling of een aanslag. De leden van de eenheid worden onder meer gerekruteerd bij de arrestatieteams van de politie en marechaussee en krijgen een zware opleiding. De teams beschikken over snelle, gepantserde wagens, automatische wapens en beschermende kleding, van kogelwerende pakken tot maskers tegen chemische aanvallen.



Tijdens zijn sollicitatie mocht de jongen een nachtkijker testen, achter het stuur van gepantserde wagens kruipen en zijn vader in de boeien slaan. ,,De actie lijkt mij heel leuk. Deze agenten moeten midden in de nacht huizen binnenvallen en boeven oppakken.”



Het filmpje wordt gekoesterd. ,,Ze zeggen daarin dat ik goed was en mag terugkomen.” Zijn moeder Barbara is daar iets minder enthousiast over. ,,Het is een gevaarlijk beroep, zeker in de tijd waarin we nu leven. Maar als hij er echt gelukkig van wordt, houd ik hem niet tegen.”