Opnieuw code geel: harde windstoten en pittige buien met onweer, hagel en natte sneeuw

Woensdag waren we gezegend met heerlijk weer, maar vandaag dringt er opnieuw koudere lucht ons land binnen. Later vanmiddag trekt er ook nog een actiever regengebied van west naar oost over Nederland. Dat gaat gepaard met harde windstoten tot wel 90 kilometer per uur, waardoor we opnieuw spreken van code geel.

De windstoten komen zowel aan de kust als landinwaarts voor. Vanavond en vannacht trekken er meer buien over het hele land. ,,Dat kunnen best pittige buien zijn”, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Onweer, hagel, natte sneeuw, het is allemaal mogelijk. Vanavond zijn er ook zwaardere windstoten, dus het is goed opletten tijdens de avondspits.”

Van een storm is vandaag geen sprake. ,,We spreken van een storm als het over een heel uur gemiddeld 75 kilometer per uur of harder waait. Dat halen we vandaag bij lange na niet”, aldus Janssen. ,,Tussen de storingen door is het vandaag rustig qua wind.”

Overgangsperiode

Vrijdag noemt Janssen een ‘overgangsdag’. In de ochtend en vroege middag zijn er dan nog wat buien. ,,Ook natte sneeuw is daarbij mogelijk. Door wederom een stevige wind is het gevoelsmatig een vrij gure dag met een gevoelstemperatuur die onder het vriespunt ligt.” In de avond nemen de buien en wind af.

In het weekend komt er een hogedrukgebied boven Nederland. ,,Dat betekent dat buien en storingen op grote afstand”, legt Janssen uit. ,,Van veel wind is ook geen sprake.” De temperatuur zal tussen de 9 en 11 graden liggen. ,,Dan voelt het in de zon zelfs lenteachtig aan.”

