Opnieuw dagrecord: bijna 24.000 positieve coronatests, ook meer mensen in ziekenhuizen

Het RIVM meldde gisteren bijna 20.800 positieve tests, op dinsdag iets meer dan 20.200 en op maandag zo’n 19.200. Ook dat waren toen records. In de afgelopen zeven dagen zijn 126.012 positieve tests geregistreerd. Dat is ruim 46 procent meer dan in de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op iets meer dan 18.000 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is een record.

De GGD’en kampten tijdens het weekeinde met een storing. Daardoor konden ze toen niet alle positieve testuitslagen doorgeven. Die zijn inmiddels allemaal doorgegeven. In de cijfers van vandaag kunnen nog een paar nameldingen zitten, maar vanaf morgen ‘valt het aantal meldingen niet meer hoger uit door de storing’, aldus het RIVM.

Vooral onder kinderen is het aantal besmettingen flink toegenomen. Afgelopen week waren er in de leeftijd tussen 5 en 9 jaar bijna 9500 coronagevallen, een stijging van 85 procent. Bij kinderen boven de 10 jaar steeg het aantal coronagevallen met 76 procent. Corona-experts vragen het kabinet nu te overwegen om de kerstvakantie te verlengen. Ook wordt vaccineren van kinderen genoemd, maar dat ligt erg gevoelig.

Ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden, voor het eerst in de huidige coronagolf. In totaal liggen er nu 2110 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2087.

Afgelopen etmaal nam het aantal coronapatiënten toe met 33, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 413 coronapatiënten, 11 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 22 tot 1697.

In de afgelopen 24 uur werden er 55 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s, de grootste toename sinds begin mei. Op de verpleegafdelingen werden 237 nieuwe patiënten binnengebracht.

Het RIVM kreeg 34 meldingen van sterfgevallen. Dat hun overlijden nu is gemeld wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 200 coronapatiënten zijn overleden, gemiddeld bijna 29 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 maart.

Coronakaart

Heel Nederland kleurt inmiddels donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis staan alle twaalf provincies op het hoogste waarschuwingsniveau. Groningen en Drenthe zijn vandaag als laatste provincies donkerrood geworden.

Limburg is opnieuw koploper. In de provincie zijn in 14 dagen tijd meer dan 15.600 inwoners positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op bijna 1400 gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel één op elke 71 Limburgers. Dat is een nieuw Nederlands record. In december vorig jaar telde Limburg in twee weken tijd 1143,1 positieve tests per 100.000 inwoners.

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt de kaart op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken, dus van maandag 1 tot en met zondag 14 november.

