Opnieuw ‘dringende oproep’ grote steden om terrassen te openen

Geheime MH17-ta­pes boven tafel

12:50 Een van de hoofdverdachten in het MH17-proces was urenlang niet op de hoogte van het feit dat de separatisten in Oost-Oekraïne een Boeing hadden neergehaald. Hij dacht dat het ging om een gevechtsvliegtuig. Dat blijkt uit duizenden afgeluisterde telefoongesprekken die in handen zijn van Nieuwsuur.