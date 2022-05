Opnieuw enorme drukte en lange wachttijden op Schiphol

Philips krijgt ruim 21.000 klachten over ap­neu-apparaten, 124 sterfgeval­len gemeld

Philips heeft inmiddels ruim 21.000 meldingen in verband met verbrokkeld geluiddempend schuim in teruggeroepen slaapapneu-apparaten gekregen. In 124 gevallen zou de patiënt zijn overleden. Het concern moet een mogelijk verband met de problemen met het apparaat nog nader onderzoeken.

20 mei