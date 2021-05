Opnieuw grootschalige verkeerscontrole in omgeving fruithandel De Groot

Twan (10) zal nooit oud worden, maar zijn ouders blijven positief: ‘Hij staat met één been in de hemel’

11:25 10 jaar oud is Twan en zijn ouders weten nu al dat hij niet heel oud zal worden. Toch staan zij positief in het leven. Iets wat ze leerden van hun lichamelijk beperkte zoon. ,,Soms sta ik wel eens bij zijn bed, vlak voordat ik zelf naar bed ga en dan weet ik dat er een dag komt dat dit niet meer kan. Dan kan ik paniekerig worden, maar de angst neemt me niet over.”