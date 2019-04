Opnieuw grote natuurbrand: deel Overasseltse en Hatertse Vennen brandt af

De brand ontstond bij het Talingenven, dat deel uitmaakt van de gele wandelroute. Die route is populair bij wandelaars. Diverse brandweervoertuigen van verschillende kazernes rukten met spoed uit om het vuur, dat rond 00.30 uur ontstond, te blussen. Het was voor de brandweerlieden lastig het vuur te bereiken. Het duurde ongeveer anderhalf uur voor zij de brand onder controle hadden. Hoe het vuur precies kon ontstaan, is onduidelijk. Een dag later lijkt de schade die is ontstaan mee te vallen. Volgens boswachter Tom van Uden is het gebied op het moment erg droog. ,,Eerder was er ook al een heidebrandje. Maar de natuur zal zich vanzelf weer herstellen.”

Waakzaam

Door de droogte dit paasweekend is de brandweer extra waakzaam op branden in de natuur. De brand van zondagnacht is de zoveelste natuurbrand die dit weekend ontstond in de regio. Zo ontstond er zondag en vrijdag een bosbrand in Boxmeer en was er zaterdagavond laat een grote brand in een Arnhems bosgebied. Eerder zaterdag stuitte een voorbijganger op een brand in het bos in Heelsum. In Winterswijk ontstond een veenbrand langs het spoor, waardoor het treinverkeer vertraging opliep. Ook langs de spoorlijn bij Ede en Bennekom ontstonden brandhaarden, die voor fikse vertraging zorgden. Zaterdagochtend ontstond er al een heidebrand in Arnhem.