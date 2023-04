Opnieuw kritiek uit joodse kring op paasliederen in Ootmarsum

„Als mensen verkeerde teksten blijven zingen, dan kan een burgemeester niet zwijgen”, aldus Van de Kamp. „Het is zijn morele plicht om iets te doen aan tradities die niet correct zijn. Wat er in Ootmarsum gebeurt , is mijn ogen erger dan wat er in voetbalstadions wordt gezongen. Dat laatste zie ik als een vorm van baldadigheid. In het geval van de paasgebruiken gaat het echter om een stuk geloofsleven dat daarachter zit. Dat is veel kwalijker.”

De jaarlijkse paasgebruiken in Ootmarsum trokken zondag en maandag duizenden bezoekers. Ondanks de kritiek van vorig jaar en de aanpassing van de oorspronkelijke tekst, weerklonk in het stadje echter gewoon de oude, in de ogen van critici antisemitische versie van het paaslied ‘Christus is opgestanden’. Zowel zondag als maandag. Ze zingen onder andere Christus is opgestanden, al van de joden der handen’ en: ‘Dat deden de joden met hun valse raad’. In een aangepaste versie staat er mensen in plaats van joden.