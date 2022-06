Opnieuw minder treinen door personeelstekort: geen treinverkeer tussen Utrecht en Almere

Noord-Nederland

Ook vervoersmaatschappij Arriva rijdt voorlopig in Noord-Nederland met minder treinen op zaterdag, omdat er te weinig personeel is. Per uur rijdt er één trein minder op de trajecten Leeuwarden-Groningen, Groningen-Delfzijl en Groningen-Veendam. ,,De oorzaak hiervan is een combinatie van aanhoudend ziekteverzuim, zomerverlof, inhaalopleidingen en examens.‘’