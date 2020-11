Opnieuw recordaantal besmettingen op Curaçao, maar reizen blijft mogelijk

Precies een week eerder werd met 51 besmettingen het vorige record bereikt. Momenteel zijn 527 mensen op het eiland besmet. Er liggen acht mensen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. Sinds maart van dit jaar zijn twee mensen overleden die besmet waren met corona.

Volgens minister-president Mark Rutte is er nu nog geen aanleiding om het reisadvies aan te scherpen, al is de situatie op Curaçao ‘op zich zorgelijk’. ,,Met een incidentie van nu 197 per 100.000 en een positieve testuitkomst van zo’n 13 procent — vergelijkbaar met Nederland — maar Curaçao heeft stevige en juiste maatregelen genomen en het kan nu dus op geel blijven. Het RIVM zal dat zeer regelmatig opnieuw bekijken. Er wordt gekeken naar waar we ook in Nederland naar kijken: hoe verloopt het bron- en contactonderzoek, hoe is de druk op de lokale zorg en hoe staat het met het aantal besmettingen? Op grond daarvan heeft het RIVM gezegd dat het zo kan”, zei hij gisteren tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer op vragen of het eiland niet ‘code oranje’ moest worden.

Quote Curaçao heeft stevige en juiste maatrege­len genomen en het kan nu dus op geel blijven Mark Rutte, premier

Curaçao is namelijk in trek als vakantiebesmetting. Twee weken geleden, nadat Rutte tijdens een persconferentie had gesproken over wat nog wel en niet mag qua vakanties, ontstond er een run op last minutes naar Curaçao. Want hoewel vakantiereizen naar het buitenland worden afgeraden door de overheid - ‘blijf in Nederland’ - vallen de Caribische eilanden daar buiten. Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Sint Eustatius, Saba en Bonaire zijn officieel onderdeel van Nederland en een reis daarheen wordt dus gezien als een binnenlandse trip.

Curaçao was op dat moment het enige eiland waar het qua coronabesmettingen meeviel en waarvoor toen ‘code geel’ gold. Inmiddels is ook Bonaire ‘veilig’ verklaard. De conclusie van Rutte is dat Curaçao ‘geel is en geel blijft’. ,,Aruba is oranje, maar gaat waarschijnlijk snel naar geel. Sint-Maarten is oranje en blijft oranje. Bonaire is geel en blijft geel.”

Weloverwogen op vakantie

De berichten over oplopende aantallen besmettingen schrikken reizigers vooralsnog niet af, zeggen woordvoerders van Corendon en TUI. ,,Mensen boeken hun reis niet ineens om door die berichten”, zegt Petra Kok van TUI. ,,We zien ook dat Curaçao er echt bovenop zit met maatregelen. En reizigers boeken ook weloverwogen op het laatste moment want te ver vooruitkijken kan in deze tijd niet. Mensen hebben ook een veilig gevoel: iedereen moet een negatieve test overleggen voordat ze het vliegtuig in stappen.” Sowieso worden er maximaal 20.000 toeristen per maand toegelaten op het eiland.

Bij Corendon zien ze wel dat de piek van twee weken geleden over het hoogtepunt heen is. ,,Het aantal boekingen steeg toen heel significant, maar nu zijn we weer op het niveau van voor die persconferentie. Er wordt nog steeds geboekt, maar van een ware run is geen sprake meer”, zegt Audrey Denkelaar van Corendon.

Avondklok

Inmiddels zijn de coronamaatregelen op het eiland wel aangescherpt: sinds zondag geldt de avondklok van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ‘s ochtends. Alle winkels en restaurants moeten om 20.00 uur de deuren sluiten. Ook moeten mensen verplicht een mondkapje dragen als ze een winkel of begrafenis bezoeken. Thuiswerken wordt sterk gestimuleerd. Sinds augustus zijn dans- en muziekactiviteiten al verboden. Verder moeten mensen al lange tijd zo veel mogelijk sociale afstand houden. Minister-president Eugene Rhuggenaath stelde afgelopen zondag niettemin dat ‘de situatie uit de hand aan het lopen is’. Hij doet een dringend beroep op de bevolking om zich aan de regels te houden.

De politie heeft in samenwerking met onder meer Defensie het aantal controles op straat verhoogd. Ook worden winkels en uitgaansgelegenheden gecontroleerd. Zo greep de politie in de nacht van dinsdag op woensdag in bij een feest in een op het oog dichte bar. Daar hadden meer dan vijftig mannen en vrouwen zich verzameld in een relatief kleine ruimte om de verjaardag van één van hen te vieren.

