Opnieuw rellen en meerdere noodbevelen: ‘Politie staat voor bijna onmenselijke opgave’

videoVoor de derde avond op rij zoeken jongeren de confrontatie met de politie. Op meerdere plekken in het land is het onrustig, worden er brandjes gesticht en wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. In Roosendaal is brand uitgebroken in een basisschool, vermoedelijk door een vuurwerkbom.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Zondagavond rond kwart over negen werd volgens Dagblad van het Noorden De Grote Markt in de binnenstad van Groningen leeg geveegd. Kort daarvoor werd een opticien geplunderd. Burgemeester Koen Schuiling heeft een noodbevel uitgevaardigd. Iedereen die zich misdraagt of niet aan de aanwijzingen van de politie houdt, kan worden opgepakt. In totaal zijn drie personen aangehouden.



Ook in Stein, Roermond, Enschede, Roosendaal en Leeuwarden moet de politie optreden vanwege ongeregeldheden. Zo steken jongeren buiten het stadion van Cambuur vuurwerk af. De ME ziet zich genoodzaakt om in te grijpen tegen de honderden supporters van Cambuur die zich rond het stadion van hun club hebben verzameld. In de eerste zes minuten moest de wedstrijd Cambuur - FC Utrecht twee keer worden stilgelegd, daarna bleef het onrustig op het plein voor het stadion.

Quote Politiemen­sen staan voor een bijna onmenselij­ke opgave Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond reageert onthutst. ,,In groot aantal steden blijven politiemensen geconfronteerd worden met ongekend veel en niets ontziend geweld.’’ Volgens hem ‘vraagt dit het uiterste van politiemensen om hun burgers en goederen te beschermen’. ,,Dit worden uitputtende dagen en weken’’, voorspelt de NPB-voorman.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Hij krijgt bijval van de voorzitter van politievakbond ACP, die beduusd reageert. ,,Wat valt er nog te zeggen. Dit hebben we zien aankomen. We volgen het op de voet.’’ Volgens hem lijkt ‘het geweld onbegrensd’. ,,Politiemensen staan voor een bijna onmenselijke opgave.’’

Noodverordening

Ook was het enige tijd onrustig in het centrum van Enschede, waar zich deze zondagavond groepen jongeren hadden verzameld. De rust lijkt daar wedergekeerd na een grimmige avond, met een ‘kat-en-muisspel’ tussen relschoppers en politie. De ME kwam in actie om de binnenstad leeg te vegen. Er werden minstens vijf aanhoudingen verricht.

Waarnemend burgemeester Theo Bovens: ,,Voor de veiligheid van de inwoners in de binnenstad en om plunderingen en vernielingen te voorkomen, heb ik in overleg met politie en justitie, besloten om voor de binnenstad een noodbevel af te kondigen.’’ Dit noodbevel stelt de politie en Mobiele Eenheid (ME) in staat om zo nodig op te treden tegen de relschoppers, straten af te sluiten en plekken te ontruimen en samenscholingen te verbieden. ,,Wie de bevelen van de politie negeert, kan aangehouden worden”, waarschuwt de Twentse burgervader.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook op meerdere plekken in Roosendaal is het onrustig. Er is veel ME in de stad en her en der wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meerdere mensen zijn aangehouden. Bij basisschool De Gezellehoek in de wijk De Kroeven is brand ontstaan, waarschijnlijk door een vuurwerkbom. Elders in de stad wordt ook vuurwerk afgestoken en lijkt een kat-en-muisspelletje gaande met de ME, die met meerdere busjes in de stad is.

Roermond en Stein

De politie heeft zondagavond in Roermond en Stein vijf mensen aangehouden op basis van de noodverordening die in beide Limburgse gemeenten geldt. Ze werden aangehouden wegens bezit van verdovende middelen, het niet tonen van een identiteitsbewijs en belediging, maakte de politie bekend.

De politie is in beide gemeenten nadrukkelijk aanwezig na de rellen van zaterdagavond. De noodverordening maakt het voor de agenten mogelijk mensen preventief te fouilleren en snel en adequaat op te treden, aldus de politie. Zaterdagavond werden in Roermond twaalf mensen opgepakt, in Stein één. Dat gebeurde tijdens rellen waarbij de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk. In beide gemeenten waren tientallen jongeren bij elkaar gekomen na oproepen op sociale media.

Snelrecht

Ook zondag circuleerden weer oproepen om te gaan rellen. De politie is de hele zondagavond in Roermond en Stein, maar ook in andere Limburgse plaatsen aanwezig. ,,Dat gebeurt op zichtbare én onzichtbare wijze”, aldus de politie. In Roermond en Stein worden mensen op straat aangesproken, waarbij ze desgevraagd hun identiteitsbewijs moeten laten zien. Voor de aangehouden mensen wordt zoveel mogelijk snelrecht toegepast.

Quote Ik herhaal met klem mijn oproep om, als u gewezen wordt op dit soort berichten, die ook met de politie te delen Rianne Donders, Burgemeester Roermond

Burgemeester van Roermond Rianne Donders roept mensen die signalen hebben van oproepen tot rellen op deze bij de politie te melden. In een brief aan de gemeenteraad schrijft ze zaterdagochtend de eerste meldingen vernomen te hebben over oproepen tot ‘bijeenkomsten’ in de stad. Ook zondag werd er weer opgeroepen om bijeen te komen, schrijft Donders. ,,Ik herhaal met klem mijn oproep om, als u gewezen wordt op dit soort berichten, die ook met de politie te delen.”

Weekend vol geweld

De onrust in de verschillende steden betekent voor de politie een weekend vol geweld. Dat begon op vrijdagavond met heftige rellen in Rotterdam. Een dag later ging het op verschillende plaatsen in Nederland mis. De politie had de handen vol aan jongeren die zich hadden verzameld en vuurwerk afstaken en daarmee onrust veroorzaakten. Via sociale media waren oproepen gedaan om op diverse plaatsen samen te komen. Tientallen arrestaties waren het gevolg. De meeste arrestaties waren in Den Haag: daar gooide een relschopper een steen door de ruit van een passerende ambulance.

Zowel op zaterdag als zondag ging het opvallend vaak mis rondom voetbalwedstrijden. Zo werden er meerdere wedstrijden in de eredivisie stilgelegd omdat supporters stadions waren binnengedrongen. In de buurt van stadions werd ook vuurwerk afgestoken. Ook bij de sfeeractie bij de Rotterdamse Kuip liep het uiteindelijk uit de hand. Een paar honderd Feyenoordsupporters kwamen naar het stadion om ondanks de lege tribunes toch hun elftal aan te moedigen met vooral veel vuurwerk. Toen een groot deel was vertrokken, sloeg na de rust de sfeer om en werd de politie bekogeld met vuurwerk en blikjes. De politie heeft daar 26 arrestaties verricht. Hoeveel arrestaties er in verband met de ongeregeldheden in het land in totaal zijn verricht, is op dit moment niet bekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Volledig scherm Rond de wedstrijd Cambuur - Utrecht is de Mobiele Eenheid ingezet vanwege de ongeregeldheden buiten het stadion. © AS Media