Opnieuw sneeuw? Winterse verrassing is niet uitgesloten

Na wat zachtere dagen wordt het nu weer kouder en zal de temperatuur in de nachten rond het vriespunt liggen. Er is bovendien wat neerslag onderweg en dat kan zomaar zorgen voor sneeuw, zegt Janssen. ,,Niet op grote schaal een centimeter of drie zoals afgelopen weekend, maar hier en daar zou er zomaar kortstondig een wit sneeuwdekje kunnen liggen.”

Dat kan in principe in het hele land gebeuren, maar Janssen denkt dan met name aan de hoger gelegen gebieden als de Limburgse heuvels of de Veluwe, waar de temperatuur aan de grond iets lager is. ,,In het noordoosten zal de komende nacht wat neerslag vallen en dat kan een winterse verrassing opleveren. De nacht erop is juist het zuiden aan de beurt. Dan zouden de heuvels in Limburg zondagochtend een beetje wit kunnen kleuren.” Dat gebeurde twee weekenden geleden ook, met een stroom aan dagjesmensen tot gevolg.