Opnieuw veel wateroverlast en stormschade door noodweer

UpdateHet noodweer dat vannacht opnieuw over het land trok, heeft veel wateroverlast en stormschade veroorzaakt. In Utrecht werd een windstoot gemeten van 127 kilometer per uur, meldde Weeronline. In Zutphen boorde een flinke tak zich door het dak van een woning, in Deventer zorgde een omgewaaide bouwsteiger voor schade en in diezelfde plaats liep een verkeerstunnel deels onder water. Op een afrit van de A1 hadden automobilisten last van afgewaaide tak.

Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee. De extreem zware regenval zorgde in het hele land voor veel wateroverlast. Lokaal viel wel tot 50 mm regen. De hevige windstoten en grote hagelstenen zorgden voor veel schade. Hulpdiensten rukten uit vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken.

Het KNMI heeft de waarschuwing met code oranje, die tot 04.00 uur nog gold voor de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, inmiddels opgeheven.

Zutphen

In Zutphen is op het Genestetplein een forse tak door het dak van een woning gevallen. De brandweer moest er met een een hoogwerker aan te pas komen om de tak te verwijderen. Toen al het groen weer van het dak was bleek dat er een gat van ongeveer 4 dakpannen groot in het dak zat. De schade in de woning viel verder mee.

Twello

Rond 3:30 uur werd de brandweer van Twello opgeroepen in verband met een omgevallen boom op de snelweg A1. Op de afrit Twello was een boom over de rijstrook gevallen. Verkeer kon via de vluchtstrook om de boom heen rijden. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en de restanten naar de berm verplaatst.

Deventer

De spoortunnel in de Brinkgreverweg in Deventer heeft als gevolg van de hevige regenval de hele nacht blank gestaan. Auto’s konden er wel doorheen, maar sommigen kozen voor het fietspad. Elders in Deventer woei een rolsteiger om. Die kwam terecht op een geparkeerde auto. Ook een tijdelijke dakreling van het pand aan de Ossenweerdstraat dreigde los te raken. De brandweer heeft de omgeving afgezet met lint. In de val nam de steiger ook een lantaarnpaal mee.

De nacht ervoor was er ook al sprake van code oranje. Het onstuimige weer leverde veel schade en overlast op. Zware regen- en onweersbuien trokken het land over. Doordat de bomen volop in bloei staan en veel wind vangen lagen de straten bezaaid met omgevallen bomen.

Pinksteren

Vanaf morgen wordt het weer volgens Weerplaza wat rustiger, waarbij de zon af en toe doorbreekt. Tijdens Pinksteren kunnen er soms buien vallen, maar er zijn ook droge momenten met zon. Zondag wordt het grotendeels droog, maandag is het wat wisselvalliger. De temperatuur ligt overdag rond de 19 tot 20 graden.

