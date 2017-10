Opnieuw werkzaamheden stilgelegd wegens asbesthoudend straalgrit

UpdatePersoneel van bedrijven in Vlissingen en Krimpen aan den IJssel is vanmorgen naar huis gestuurd in verband met de aanwezigheid van asbesthoudend grit. Eerder deze week werden om dezelfde reden ook al werkzaamheden stilgelegd in andere delen van het land.

Het personeel dat vanmorgen naar huis werd gestuurd, betreft werknemers en ingeleende krachten van jachtbouwer Amels Holland en Damen Schalde Naval Shipbuilding in Vlissingen en constructiebedrijf Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Bij eerstgenoemde bedrijven is asbesthoudend grit gebruikt tijdens werkzaamheden in de loodsen, bij het laatste bedrijf is met asbest vervuild grit gevonden op het terrein.

Het is onduidelijk wanneer het personeel weer aan de slag kan. Volgens woordvoerder Arold de Vries van Damen is niet al het personeel naar huis gestuurd. ,,Het gaat alleen om mensen die op de locaties werkten waar asbesthoudend straalgrit is gebruikt'', zo verklaarde hij tegenover de PZC. Momenteel vindt volgens hem een groot onderzoek plaats. Damen wil eerst alle feiten boven tafel krijgen om daarna te besluiten wat er verder moet gebeuren. In een later stadium bekijkt het bedrijf wie aansprakelijk is. De Vries bevestigt wel dat het staalgrit is geleverd door Eurogrit.

Constructiebedrijf Hollandia in Krimpen aan den IJssel stuurde vanmorgen 150 man naar huis vanwege het asbesthoudende grit. Dat zou ook afkomstig zijn van Eurogrit.

Willemsbrug

Het Dordtse bedrijf, onderdeel van de Belgische multinational Sibelco, raakte begin deze week in opspraak na de ontdekking van asbesthoudend straalgrit bij werkzaamheden aan de Rotterdamse Willemsbrug. Het grit wordt gebruikt om verfresten, vuil of roest van een oppervlakte te stralen. Door de hoge druk komt veel stof vrij. Werklieden maar ook omwonenden hebben zo de asbestvezels kunnen inademen.