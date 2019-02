Opnieuw zeer weinig klachten over etnisch profileren door politie

De politie heeft vorig jaar 43 klachten ontvangen van burgers die vinden dat ze zijn aangehouden of gecontroleerd op basis van hun huidskleur of achtergrond. Dat zijn drie klachten minder over etnisch profileren dan in 2017.

Dat aantal is zeer gering, afgezet tegen de in totaal bijna 9600 klachten die vorig jaar binnenkwamen over de politie. Dat kan sinds eind 2016 via de politieapp. De politie zegt blij te zijn dat ze meer inzicht krijgt in de klachten. De procedure moet ervoor zorgen dat het vertrouwen van burgers in de politie wordt hersteld.



In de eerste fase gaan de politiemedewerker en de aangever in gesprek met elkaar. Als de klager ontevreden blijft, kan die naar een klachtencommissie stappen.

Afhandeling

Van de 43 klachten zijn er 25 afgehandeld in een gesprek. Daarvan waren 16 klachten ongegrond en werd één klacht terecht bevonden. Drie klachten zitten nog in de gespreksfase en vier liggen bij de commissie. Een woordvoerder van de politie kan niet aangeven waar de klachten precies over gaan.