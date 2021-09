Oppas verdacht van misbruik zeven zeer jonge meisjes: ‘Een schokkende zaak’

Een flink onderzoeksteam van de politie heeft alle gegevensdragers onderzocht. Volgens de persofficier bleek daaruit dat de vrouw vanaf 2019 verschillende oppassites gebruikte. Gezinnen omschreven hun kinderen en vroegen oppas, de vrouw bood zich vervolgens aan. Waarom dat enkel gezinnen uit Eindhoven of de omliggende dorpen waren, is niet bekend.



Bij zes gezinnen ging het mis, het betrof zeven meisjes. Kramer: ,,We hebben alle betrokkenen kunnen identificeren. Gespecialiseerde zedenrechercheurs hebben vervolgens de ouders verteld wat er is gebeurd. Voor hen is meteen slachtofferhulp ingeschakeld.”



Het Openbaar Ministerie denkt iedereen in beeld te hebben. ,,Daarom komen we nu pas naar buiten met dit nieuws, we wilden eerst zeker weten dat we iedereen hadden geïdentificeerd en ingelicht.” De zaak is wat dat betreft rond, al houdt Kramer ‘zoals altijd een heel klein slagje om de arm.’ ,,Maar volgens ons is dit het.”