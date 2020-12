Oprichter eerste nieuwjaarsduik (90) overleden

Van Batenburg organiseerde de eerste nieuwjaarsduik met zwemclub Njord ‘59 op 1 januari 1960 in Zandvoort. Dit jaar was Van Batenburg nog aanwezig bij de nieuwjaarsduik van de Bloemendaalse reddingsbrigade.



Unox, al jaren hoofdsponsor van het evenement, gaf Van Batenburg de eretitel 'Duikmeester'. De nieuwjaarsduik is inmiddels uitgegroeid tot een nationaal en internationaal spektakel. Volgens Unox doken dit jaar zo'n 60.000 mensen dit jaar op 1 januari het water in. Dat gebeurde op 127 plaatsen aan zee, bij meren of aan rivieren. Ook op de Antillen, in Zuid-Amerika en het Verre Oosten deden mensen op 22 verschillende locaties mee.