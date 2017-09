Oprichter No Surrender gaat burgemeester en hoofdofficier aanklagen

Het is al langer bekend dat de politie Otto in beeld heeft als mogelijk betrokkene bij de liquidaties van onder anderen Peter van der Linde in Breda (2017) en Hugo van Houten in Molenschot (2015). Dat de OM-baas zich daar publiekelijk over uitlaat, past volgens De Leon niet bij zijn functie. ,,Het is 'not done' dat een hoofdofficier iemand beschimpt zonder bewijs. Zeker een gezagsdrager moet zich houden aan het beginsel dat iemand onschuldig is tot anders is bewezen.'' Otto heeft volgens De Leon niets met de moorden te maken: ,,Peter van der Linde was zijn vriend. Hij was enorm aangedaan door zijn dood.''