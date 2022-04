Oprichter topclub Internazionale ligt op Nederlandse begraafplaats: ‘Een speld in een hooiberg gevonden’

Normaal gesproken ga je niet voor je lol naar een begraafplaats. Dat doe je alleen als het moet. Of als schrijver Gideon van der Staaij er tegen de lang vergeten laatste rustplaats van Frans Knoote, de Haagse mede-oprichter van de wereldberoemde Milanese voetbalclub Internazionale, is aangelopen.

Op Begraafplaats Oud Eik en Duinen, het reusachtige kerkhof tussen Mient en Oude Haagweg, valt de laatste rustplaats van de grote Haagse schrijver Louis Couperus niet te missen. Dicht bij de ingang en prominent in het zicht staat zijn witte marmeren zuil. Naam, geboortedatum en sterfdatum zijn van een afstandje duidelijk leesbaar. Dat je de nagedachtenis aan Couperus hier treft, is niet zo gek. Oud Eik en Duinen staat sinds jaar en dag bekend als een begraafplaats van allure.

Het ligt er dan ook vol met oude sterren, beroemde politici, sportlieden, hoge militairen en andere hoogwaardigheidsbekleders. Plus Hagenaar François Menno Knoote, alleen wist niemand dat meer. Tenminste, tot juni 2021. Hoe dat zo is gekomen, doet onderzoeker en schrijver Gideon van der Staaij deze zondagochtend uit de doeken.

Twee voetbalshirts

Hij is komen wandelen. Hij woont er om de hoek, in de Vlierboomstraat. In zijn rugzak vers van de pers zijn boek: Frans Knoote, het opmerkelijke leven van de eerste Nederlandse voetballer in Italië. Gideon heeft ook twee mooie voetbalshirts bij zich. Het iconische rood-zwart gestreepte van AC Milan, waarmee Knoote in 1906 landskampioen werd. En het iconische blauw-zwart gestreepte van stadgenoot Internazionale. Daarvan was Knoote een van de oprichters - in het boek staat een afbeelding van de ondertekende oprichtingsacte. Van der Staaij heeft een voorliefde voor Italiaans voetbal. Vooral de passievolle manier waarop de Italianen hun calcio beleven, spreekt hem aan.

Frans Knoote (1879-1947) stond bekend als ‘De Zingende Voetballer’. Het was zijn droom om operazanger te worden en dat was ook de reden dat hij naar Milaan trok. De man zag de wereld, leidde een groots en meeslepend leven. Hij maakte zo veel mee dat je zou zeggen: niet te filmen. Maar wel te schrijven. Wie Van der Staaij wat langer kent dan vandaag, kijkt niet op van de HBS-sjaal om zijn nek. Gideon is bestuurslid van de Haagse traditieclub, zijn zoon Fedde speelt er in de jeugd. Daarbij was Frans Knoote een HBS’er van het eerste uur.

Quote De ruimte, de rust, de geschiede­nis, de monumenten, het groen. Dit boek is in coronatijd tot stand gekomen Gideon van der Staaij, auteur

Tegen de kou is de sjaal niet nodig, de temperatuur bereikt al snel een aangename hoogte. Terwijl de lucht almaar strakker blauw trekt, klinken op de achtergrond kerkklokken en zingen de vogels hoog in de oude bomen. ,,Dit is een plek waar ik graag kom”, kijkt Gideon van der Staaij om zich heen. ,,De ruimte, de rust, de geschiedenis, de monumenten, het groen. Dit boek is in coronatijd tot stand gekomen. Vooral in die periode wandelde ik hier regelmatig. Alleen had ik toen nog geen flauw idee dat ik uitgerekend hier tegen het laatste puzzelstukje van het levensverhaal van Knoote zou aanlopen.”

Bij de ontdekking speelde het toeval een grote rol. Al kun je er ook elementen in zien van ‘Zoekt en gij zult vinden’, ‘Klopt en u zal worden opengedaan’ en vooruit (we zijn er nu toch): Louis Couperus’ Stille Kracht. Van der Staaij: ,,Als onderzoeker ben ik zo: zet ik ergens mijn tanden in, dan laat ik niet snel weer los. Al komt er ook wat van de sportmentaliteit bij kijken: volle bak voor een succesvol eindresultaat.”

Plattegrond

Normaal gesproken is een epiloog van een boek een samenvatting. Die als het even meezit nog wat stof tot nadenken geeft. In de epiloog van het boek over Frans Knoote staat de ontdekking van diens graf, dat niet eens op de plattegrond bleek te staan. Een graf waar de naam Frans Knoote zelfs niet eens op staat, maar ‘Paps’.

Volledig scherm Gideon van der Staaij wijst aan waar Frans Knoote begraven ligt. © Frank Jansen

Bij de definitieve vaststelling dat dit het graf is van Frans Knoote, speelt een bij toeval verkregen vriendenboek een sleutelrol. Ondanks of misschien wel juist dankzij de nuchtere schrijfwijze van Van der Staaij verschaft de epiloog een spannende ontknoping. Sleutelzin 1: ‘Dan hebt u een speld in een hooiberg gevonden.’ Aldus de mevrouw van de administratie van de begraafplaats. Sleutelzin 2: ‘Alsof een onzichtbare hand me erheen bewoog.’ Aldus Gideon van der Staaij.

Ja, en nu breekt er een spannende periode voor de schrijver aan. De eerste Italiaanse journalist heeft naar aanleiding van zijn vondst al contact met hem opgenomen. Van der Staaij: ,,Ik kan nu nog moeilijk inschatten in welke mate, maar ik verwacht zeker dat er vanuit Italië meer belangstelling gaat loskomen. Ze hebben daar toch een andere manier van het beleven van de historie en het eer betonen aan de oorsprong van dingen.”

Quote Men dacht dat zijn graf verloren was gegaan, maar toen een historicus het wist op te sporen, was dat groot nieuws Gideon van der Staaij, auteur

Dat kun je wel stellen. Als een tot de verbeelding sprekend voorbeeld vertelt Gideon het verhaal van Herbert Kilpin, die in 1899 de oprichter van AC Milan was. Plus de aanvoerder van het elftal, waar Frans Knoote in speelde. Geloof het of niet, maar tot de dag van vandaag zwaaien fans van Milan bij de wedstrijden met vlaggen en spandoeken met Kilpins afbeelding. Van der Staaij: ,,Men dacht dat zijn graf verloren was gegaan, maar toen een historicus het wist op te sporen, was dat groot nieuws. In 1999 kreeg Herbert Kilpin van AC Milan een met veel eer en grandeur omgeven herbegrafenis.’’

Dat zal in het geval van Frans Knoote op Oud Eik en Duinen zo’n vaart niet lopen, want die heeft al een mooi graf, en het is nog een bijzondere en creatieve uitvoering ook. Van der Staaij: ,,Wel staat nu al vast dat deze plek een versteviging is van de bijzondere band, die er al heel lang tussen het Nederlandse en Italiaanse voetbal bestaat. Dat is een schitterende traditie, met grote namen als Faas Wilkes, Wesley Sneijder en Stefan de Vrij bij Internazionale en Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard bij AC Milan. Een traditie, die met Hagenaar Frans Knoote begon.’’

Frans Knoote, het opmerkelijke leven van de eerste Nederlandse voetballer in Italië door Gideon van der Staaij.