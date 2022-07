Oproep aan boeren: stop ‘levensgevaarlijke’ acties, A1 dicht voor asbestsanering

Update/ met videoVier veiligheidsregio’s in het oosten van het land, Rijkswaterstaat en de politie Oost-Nederland roepen de actievoerende boeren op te stoppen met ‘onveilige acties’. Het onaangekondigde protest tegen de stikstofplannen van het kabinet veroorzaakte lange files. De politie onderzoekt wie vanochtend strobalen, afval en asbesthoudend materiaal aanstak op de snelwegen. Ondertussen krijgen bedrijven die de weg in opdracht van Rijkswaterstaat schoonmaken, ernstige bedreigingen.

Er was woensdagmiddag nog niemand gearresteerd. Eerder op de dag zei de politie dat het ‘lastig’ wordt de brandstichters te achterhalen. De politie volgt ook onlineberichten gericht tegen bedrijven die woensdag meehelpen om de rommel van de blokkades op te ruimen. Er kan sprake zijn van opruiing en dat is strafbaar, aldus politie en Openbaar Ministerie.

Zogenaamde ‘klokkenluiders’ delen foto’s en contactgegevens op internet en in appgroepen om ‘landverraders’ publiekelijk aan de schandpaal te nagelen.

Waarschuwing van hulpverleners

‘Met het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest zijn onveilige situaties gecreëerd door een aantal boeren’, aldus de instanties in een gezamenlijk statement woensdag. ‘Acties zoals vannacht kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken.’ Brand is een groot risico nu het al wekenlang erg droog is en kan vergaande gevolgen hebben, aldus de hulpverleners.

De instanties zeggen er begrip voor te hebben dat demonstrerende boeren ‘uiting willen geven aan de zorgen die zij hebben’. Maar door acties zoals die van woensdagmorgen veroorzaken ze schade en onveilige verkeerssituaties. Ook worden hulpdiensten door de blokkades belemmerd in het uitvoeren van hun taak, vinden veiligheidsregio’s, politie en Rijkswaterstaat.

Asbestsanering

Rijkswaterstaat is sinds de ochtend bezig de rotzooi op de weg op te ruimen. Een aantal wegen zijn onderhand weer open, maar een woordvoerder weet nog niet of het gaat lukken alles opgeruimd te hebben voor de avondspits.

De A1 richting Amersfoort is tussen Voorst en knooppunt Beekbergen dicht vanwege een asbestsanering, meldt Rijkswaterstaat. In de andere richting zijn twee rijstroken afgesloten. Dit kan tot na de avondspits gaan duren, meldt de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op Twitter.

Op de A1 Amersfoort-Hengelo bij Voorst moet het verkeer in beide richtingen over de vluchtstrook vanwege versperringen op de weg, net als op de A50 rond Apeldoorn. Daar verwacht Rijkswaterstaat de weg rond 16.00 uur schoon te hebben. De A28 richting Zwolle is weer vrij bij knooppunt Lankhorst (Meppel).

Op verschillende plaatsen zijn ook nog steeds op- en afritten gesloten, onder meer op de A1, A6, A30 en A37.

Driehoek

Het ging bij de acties vooral om de driehoek Barneveld, Zwolle en Hengelo. Langs de A28 bij Harderwijk werd brand gesticht. Verder stonden er boze agrariërs langs de A1 bij Bathmen, de A30 bij Ede, de A35 bij Hengelo, de A50 bij Apeldoorn en de A12 bij Bunnik, Maarsbergen en Veenendaal-West, wat voor lange files zorgde. Op de A50 richting Arnhem had het verkeer de meeste last van de acties. Er was bijna een uur oponthoud.

De politie Midden-Nederland houdt de situatie op de plekken waar boeren actievoeren in de gaten. Als er strafbare feiten worden gepleegd, of als dat nodig is, wordt in afstemming met de gemeente opgetreden, meldt een woordvoerder van het korps. ,,Op dit moment monitoren we wat de situatie is en wanneer het uit de hand loopt, wordt actie ondernomen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De politie bij een brand langs de A1. Opruimploegen werden ingeschakeld om de opritten weer vrij te maken. © GinoPress B.V.

‘Dit is niet de manier’

BBB-leider Caroline van der Plas heeft begrip voor de ‘emoties’ van de boeren, maar keurt de brandstichtingen en mestdumps op snelwegen wel af: ,,Ik sta achter demonstraties zolang ze binnen de kaders van de wet vallen”, meldt het Kamerlid aan deze nieuwssite. ,,Dus langs de snelweg staan is geen probleem. Maar als er mest op de weg gestort wordt en er bermen in de fik gestoken worden, dan komt de veiligheid van anderen in het geding en roep ik op: stop daarmee.”



Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat de boerenacties rond verschillende snelwegen ook te ver gaan. Het ministerie heeft vooral moeite met manier waarop de boeren hun boosheid kracht bij zetten. ,,Protesteren mag, maar binnen de grenzen van de wet. Dat is dit niet. Dit is ook niet de manier om met elkaar verder te komen”, laat een woordvoerder weten.



Het ministerie meent dat de boeren beter om de gesprekstafel kunnen komen. Vertegenwoordigers van boeren hebben dinsdag nog een uitnodiging gekregen van Johan Remkes, die moet bemiddelen tussen de overheid en de boeren, merkt de woordvoerder op. ,,Kom daar op gesprek, dat is de plek om zorgen, ideeën en suggesties te delen en met elkaar verder te komen.”

Justitie kritisch

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is eveneens kritisch. ,,Demonstreer, voer actie, spreek je uit, maar hou het rustig, houd je aan de regels en de wetten die gelden”, klinkt het in een reactie. Het blokkeren van wegen hoort daar volgens de justitiewoordvoerder niet bij. ,,Dit kan ernstige gevolgen hebben. Dan heeft de politie geen keuze dan waar mogelijk in te grijpen, desnoods achteraf.”



Land- en tuinbouworganisatie LTO wil niet ingaan op deze nieuwe acties en verwijst naar een eerder statement, waarin staat dat ‘het overgrote deel van boeren en tuinders afkeuring uitspreekt’ over de manier waarop een kleine minderheid op ‘ongepaste of zelfs onwettige wijze’ de boosheid uit. ,,Er zijn nu zo’n drie maanden acties en ik kan politiek commentator worden als ik er elke dag wat over moet zeggen”, voegt een LTO-woordvoerder toe. ,,Ik ga niet de acties van anderen uitleggen.”

Volledig scherm Ook bij de A12 in Maarsbergen werd grond op de weg gedumpt door demonstrerende boeren. © AS Media

Volledig scherm Boerenprotest op de A50 bij Apeldoorn. Boeren gooiden er mest, hooibalen en autobanden op de snelweg. © Luciano De Graaf

'Als je mensen boos maakt, krijg je dit' ,,Als je mensen zo ontzettend boos maakt, dan krijg je dit", zegt secretaris Sieta van Keimpema van actiegroep Farmers Defence Force over de nieuwe boerenacties rond snelwegen. ,,Daar moet je niet raar van opkijken. Iedereen zou dit doen, als je van je land en uit je huis wordt gejaagd." Ze reageert daarmee op de kritiek van wegbeheerder Rijkswaterstaat, die waarschuwt dat deze manier van actievoeren gevaarlijke situaties kan veroorzaken. ,,Zolang de overheid vasthoudt aan de huidige doelen, zul je dit soort toestanden krijgen", zegt Van Keimpema over het stikstofbeleid van de overheid. ,,30.000 bedrijven worden daardoor geraakt. Mensen slapen niet meer, er zijn zelfmoorden onder boeren die het niet meer zien zitten", zegt het bestuurslid van FDF. Recente cijfers over het aantal zelfdodingen onder boeren zijn niet beschikbaar. Dat bijna 30.000 boerenbedrijven geraakt kunnen worden door de stikstofplannen, bleek onlangs uit berekeningen van het ministerie van Financiën. Dat heeft uitgerekend dat zo'n 11.200 bedrijven met de huidige plannen moeten stoppen en 17.600 boeren hun veestapel moeten inkrimpen. Zodoende wil het kabinet de stikstofuitstoot, vooral in de vorm van ammoniak, dusdanig verminderen dat de natuur kan herstellen. Dat boeren hun huis uit zouden moeten, is geen onderdeel van het beleid van stikstofminister Christianne van der Wal. Toch is Van Keimpema er niet gerust op. Zij meent dat het de overheid uiteindelijk vooral gaat om het verwerven van land, waar bijvoorbeeld woningen zouden moeten komen. FDF zegt zelf overigens geen rol te spelen in deze protestacties. ,,Lokale trekkergroepen organiseren dit soort acties zelf." Ook voorzitter Bart Kemp van Agractie laat weten dat hij er niet van op de hoogte was.

Volledig scherm Voertuigen rijden langs mest en ander puin dat door boeren op de A50 gedumpt is. © ANP

Volledig scherm Boeren hebben vanochtend op- en afritten van snelwegen geblokkeerd door hooibalen in brand te steken, zoals bij Enter langs de A1. © GinoPress

