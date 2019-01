Oproep aan ouderen: ‘Denk eerder na over wel of niet reanimeren’

Mensen moeten eerder nadenken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Die oproep doen artsen, ouderenbond en de Patiëntenfederatie.

Artsen constateren dat patiënten die ze onder handen krijgen, vaak niet hebben nagedacht over de meest essentiële vraag: wel of niet reanimeren? Nu wordt de vraag voorafgaand aan een risicovolle medische ingreep vaak op de spoedeisende hulp gesteld.

Dat valt die patiënten soms rauw op het dak. Ze kunnen door de spanning of tijdsdruk van dat moment, niet altijd een overwogen besluit nemen, zegt Diederik van Dijk, hoogleraar intensive care van het UMC Utrecht. Hij sprak een aantal gereanimeerde patiënten van wie achteraf bleek dat ze dat niet gewild hadden.

Praten over wel of niet reanimeren zou volgens de hoogleraar, maar ook de Patiëntenfederatie Nederland en ouderenbond ANBO, al eerder in de polikliniek of bij de huisarts moeten gebeuren. Dat geldt vooral voor mensen die een hoger risico hebben om te overlijden. Bijvoorbeeld omdat ze oud en kwetsbaar zijn, een zwarte behandeling tegemoet gaan, hartritmestoornissen hebben of terminaal zijn. ,,Mensen moeten zich realiseren dat een reanimatie vaak niet succesvol is. Op televisie wel, in het echt niet”, zegt Van Dijk.

Campagne

,,Het is tijd voor een bewustwordingscampagne’’, zegt Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland. Mensen stellen de vragen over hun laatste levensfase het liefst uit. ,,Als je op de spoedeisende hulp ligt, ben je eigenlijk al te laat. Omdat het gesprek zo lastig is, moet je dat doen met een vertrouwde hulpverlener: de huisarts, want die kent ook je thuissituatie.’’

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. © Robin Utrecht/ANP

Volgens de belangenclub gaat de oproep vooral ouderen aan. ,,Denk erover na als je merkt dat je achteruit gaat. Voor de meesten is dat grofweg tussen de 70 en 80 jaar. Op het moment dat je aan zaken denkt als ‘wie moet mijn financiën doen als ik het niet meer kan?’, dan is dat ook de tijd om over reanimatie en je levenseinde na te denken.”