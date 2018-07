Oproep aan reizigers: wees alert op signalen van kinderseks

Touroperators en vakantiegangers moeten deze zomer alert zijn op kindersekstoeristen in Thailand, Kenia en Roemenië. In een grote campagne, die vandaag begint, roept Defence for Children op om verdachte situaties te melden.

De afgelopen jaren zijn al honderd serieuze meldingen bij het meldpunt binnengekomen. Melders deelden op de site hun zorgen en vermoedens, soms met foto’s of filmpjes.



Verschillende mensen zijn daardoor veroordeeld. ,,Dankzij deze meldingen kunnen hele netwerken van kindermisbruik worden opgerold'', zegt Celine Verheijen, projectcoördinator bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children.

Het meldpunt wordt gerund door Terre des Hommes. Alle meldingen worden onderzocht. Verheijen: ,,Serieuze zaken geven we door aan de politie in die landen. Terre des Hommes werkt ook samen met privé-detectives in die landen om meer bewijs te verzamelen.''

Een van de advertenties die via sociale media worden verspreid.

Onlangs leidde onderzoek van Terre des Hommes tot de arrestatie van een Nederlander in Nepal. Een andere Nederlander is eveneens in Nepal tot acht jaar cel veroordeeld.



In de campagne 'Don't look away' wordt de oproep verspreid via advertenties op Facebook . Afgelopen jaar bereikte Defence for Children ruim 660.000 mensen via Facebook en 42.000 via Twitter.

Ontbijttafel

,,We krijgen meldingen van toeristen die het vreemd vinden dat een oudere man alleen met een jong meisje aan de ontbijttafel zit in het hotel bijvoorbeeld'', zegt Verheijen. ,,Maar ook van mensen in Nederland die een vreemd gevoel hebben bij de buurman die alweer alleen naar Thailand op vakantie gaat.''



Met de campagne wil Defence for Children duidelijk maken wat een mogelijke verdachte situatie is. ,,Niet elke situatie van een blanke met een kind is verdacht. Het moet geen heksenjacht worden. Er moet wel sprake zijn van een intieme situatie,’’ zegt Verheijen.



,,Daders zijn van alle leeftijden. Het kan ook om vrouwen gaan. En het zijn niet alleen toeristen. Ook zakenreizigers, vrijwilligers en ex-pats kunnen zich schuldig maken.''



De hulp van alerte vakantiegangers is onmisbaar om kindersekstoeristen op te pakken

De kinderrechtenorganisatie adviseert toeristen om een vermoeden altijd bij een reisleider of touroperator te melden. ,,Reispersoneel is steeds vaker getraind in het herkennen van dit soort signalen'', zegt Verheijen. ,,Als je het gevoel hebt dat iets niet klopt, schrijf dan plaats, gebeurtenis en naam van de verdachte reiziger op en probeer onopvallend een foto te maken.''