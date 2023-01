Oproep aan werknemers: bemoei je met de groene koers van je bedrijf

'Personeel maakt verschil'Werknemers moeten een grotere rol spelen bij de verduurzaming van bedrijven. Vakbond FNV en Milieudefensie roepen hen op te onderzoeken of hun bedrijf wel toekomstbestendig is. ‘De invloed van werkenden is lange tijd grondig onderschat.’

Volgens de organisaties is het het belangrijk dat personeel zich bemoeit met de koers van zijn werkgever. ‘Bedrijven die op tijd de omslag maken, zijn voorbereid op een duurzame, circulaire economie’, stellen FNV en Milieudefensie. Die laatste organisatie concludeerde eerder dat de meest vervuilende bedrijven van Nederland geen goed plan hebben om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Vaak doen ze wel veel om hun eigen uitstoot te beperken, maar kijken ze niet hoeveel vervuiling hun producten veroorzaken nádat ze zijn verkocht.

Juist personeel, dat bijvoorbeeld via de ondernemingsraad een formele plek aan tafel heeft, zou zijn invloed moeten gebruiken om de koers bij te sturen. ,,Er is veel te lang gekeken naar de rol van consumenten, maar de invloed van werkenden is grondig onderschat’’, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Toekomstbestendig

Om werknemers te helpen, wordt vandaag onder het motto ‘Jouw bedrijf toekomstproof’ een speciale website gelanceerd. Daarop staan bijvoorbeeld tips hoe mensen hun collega’s meekrijgen, en wat ze kunnen doen als de directie niet enthousiast reageert op hun betrokkenheid. Daarnaast bevat de site portretten van mensen die hun werkgever eerder tot bijsturing van de koers hebben bewogen.

Zo vertelt een medewerker van de gemeente Amsterdam hoe het personeel er met een brandbrief, die uiteindelijk door 1200 mensen werd ondertekend, voor zorgde dat de gemeente het beleid meer in lijn bracht met de doelen die ze zelf gesteld had.

Quote Het is juist in het belang van werknemers dat werkgele­gen­heid ook op langere termijn gegaran­deerd is Bas van Weegberg, bestuurslid van de FNV

Een van de indieners daarover: ,,We zijn met het hoogste management in gesprek gegaan, de pers heeft erover bericht, de wethouder heeft zich achter de brief geschaard en er wordt nu een gemeentebreed evenement georganiseerd om ideeën op te halen waarmee we de klimaatdoelen van de gemeente wel kunnen halen. Dat was nooit gebeurd zonder onze brandbrief.”

Werkgelegenheid op lange termijn garanderen

Andere voorbeelden komen van personeel van Tata Steel en verzekeraar TVM. Volgens Bas van Weegberg, bestuurslid van de FNV, zijn er veel leden die hun nek uit willen steken. ,,Het is juist in het belang van werknemers dat werkgelegenheid ook op langere termijn gegarandeerd is. Klimaat is daarom voor ons al jaren een belangrijk onderwerp.’’

