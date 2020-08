Oproep om direct alle nertsen te ruimen: ‘Onverantwoord om corona onder de beesten te laten voortwoekeren’

‘De maat is vol, ruim direct alle nertsen, te beginnen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg'. Die oproep doet de stichting Mens, Dier en Peel aan het kabinet nadat opnieuw twee besmettingen zijn vast gesteld.

,,Heel Nederland is eerder platgelegd, een tweede corona-golf is op komst. Onverantwoord om nu de brandhaard onder nertsen te laten voortwoekeren.” Zo reageert Jan van Hoof, voorzitter van de stichting Mens, Dier en Peel op weer twee nieuwe besmettingen bij nertsenhouderijen.

Lees het uitgebreide achtergrondverhaal: Hoe kon corona zo om zich heen grijpen bij nertsen? Een vervroegde doodsstrijd van een geplaagde sector (Premium) En lees om 11.00 uur op deze website het verhaal van Martijn van den Boogaard. Hij was een van de twee eerste nertsenfokkers in het land bij wie corona werd aangetroffen. De boer uit Beek en Donk kijkt terug en vooruit. ,,Ik heb waarschijnlijk alle collega’s en de dieren besmet.”

Donderdagavond werd al een bedrijf in Ven-Zelderheide (gemeente Gennep in Noord-Limburg) besmet verklaard. Vrijdagavond kwamen er een tweede bij in Altforst (gemeente Maas en Waal, Gelderland). Alle dieren op genoemde nertsenfarms worden de komende dagen geruimd. Sinds de eerste gevallen op 23 april in Beek en Donk en Milheeze, zijn inmiddels 31 nertsenfarms besmet.

Brandhaard moet dezer dagen uitdoven

Volgens de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) is er nog altijd geen aanleiding preventief te ruimen. Dat is pas aan de orde als ná dit weekend toch weer nieuwe besmettingen opduiken.

De brandhaard onder nertsenhouderijen zou dezer dagen moeten uitdoven, zo was op 16 juli de berekende verwachting van het Outbreak Management Team-Zoönose. Dat OMT-Z voorzag op dat moment nog zes tot twaalf laatste nieuwe gevallen. Die teller staat nu op zeven. ,,We wachten nu een nieuw advies van het OMT-Z af”, zegt een woordvoerster van minister Schouten. Daarbij wordt ook de actuele situatie van de corona-verspreiding onder mensen meegewogen.

Volledig scherm Corona bij een fokkerij in Gemert-Bakel. In de 'nertsenhoofdstad' van Nederland zijn sinds april tien bedrijven geruimd. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Enorm risico voor de omgeving

Volgens Van Hoof kan dat maar tot één conclusie leiden: preventief alle nertsen ruimen, om te beginnen met Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg. Hij wijst erop dat de controle momenteel bestaat uit een meldplicht en testen van kadavers. ,,Als je actief gaat screenen op lévende dieren, schrik je je waarschijnlijk kapot.” Op een fokkerij in Rijkevoort hadden de dieren twee weken geleden geen symptomen, maar bleken niettemin massaal besmet. ,,Ze zijn verzorgd door mensen met niet-medische mondkapjes: een enorm risico voor de omgeving.”

De nertsenhouderij is door de corona-crisis in diepe onzekerheid gestort. Door het wettelijk fokverbod valt het doek per 1 januari 2024 sowieso. Met een vrijwillige stoppersregeling hoopt het kabinet de in elk geval te voorkomen dat geruimde bedrijven nog weer opnieuw beginnen. Een optie is ook nog dat het verplichte fokverbod naar voren wordt gehaald. De sector kampt sinds enkele jaren met sterk gekelderde marktprijzen voor pelzen.

Uitstel voor nertsenmiljonair

Voor nertsenmiljonair Jos van Deurzen uit Gemert-Bakel bleek die corona-onzekerheid deze week bij de Raad van State ook een uitkomst. De gemeente Den Bosch eiste dat hij direct maatregelen nam om de vliegenoverlast van zijn bedrijf Rios Mink in Rosmalen aan te pakken. Omdat ook deze locatie mogelijk ruiming boven het hoofd hangt, krijgt Van Deurzen echter uitstel. Op een aantal locaties van Van Deurzen zijn alle dieren al vanwege corona gedood. De vestiging in Rosmalen kwam in 2015 in opspraak nadat Animal Rights aantoonde dat dieren op hardhandige wijze waren vergast. Van Deurzen erkende toen de fouten en kondigde aan de verantwoordelijke medewerkers direct te ontslaan.