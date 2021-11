Oproep: Spreek jezelf uit over de rellen die Nederland teisteren

Update Ontredde­ring nadat 21-jarige omkomt bij geweldsin­ci­dent: ‘Ik herken zwaard van mijn zoon’

Een 21-jarige man uit Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een geweldsincident in die stad. De ontreddering is volgens Dagblad van het Noorden groot. ,,Ik herken het zwaard van mijn zoon.’’

