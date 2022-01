Opstand in Rotterdamse gevangenis, politie rukt massaal uit

In gevangenis De Schie in Rotterdam is maandagmiddag een opstand uitgebroken. De politie is in groten getale aanwezig bij de penitentiaire inrichting aan de Professor Jonkersweg. Ook vliegt een helikopter in het rond.

De directie van gevangenis De Schie is in gesprek met de gedetineerden over ‘een ordeverstoring’. De directie hoopt de gedetineerden weer terug in hun cel te krijgen, laat een woordvoerder van de nieuwe minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind weten.

Lees ook Play Man (53) overlijdt nadat krik onder auto wegzakt in Rotterdam

Veel politie

De politie doet samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onderzoek naar de opstand. ‘We hebben een melding gekregen van een opstand in gevangenis De Schie in Rotterdam. De politie kijkt samen met de DJI naar de situatie en grijpt zo nodig in’, schrijft de politie op Twitter.

Uit voorzorg zijn de toegangsweg tot en de fietspaden langs de gevangenis afgesloten voor het verkeer. De Schie is voor een groot deel omsingeld door politiebusjes. Ook zijn speciale eenheden ingezet. De politiehelikopter hangt in de lucht. De aanwezigheid van de politie trekt flink wat bekijks op straat.

Brandstichting

Verleden jaar staken twee mannen auto’s van medewerkers in de brand op het parkeerterrein bij gevangenis De Schie. De twee sloegen in mei op klaarlichte dag toe. Op camera’s was te zien hoe de mannen twee jerrycans over vele geparkeerde auto’s leeggooiden en de vloeistof vervolgens aanstaken.

Daarop vatte één van de wagens vlam. Later volgde nog een tweede. Een derde voertuig vloog niet in brand, maar liep wel schade op. De twee wisten te ontkomen. Over hun motief is niets bekend. De politie stelde later dat de brandstichting een grote impact heeft gehad op zowel het gevangenispersoneel als de gedetineerden.

Corona in cel

Door corona ziet ook het leven in de gevangenis er anders uit. Dat bleek ook wel uit het jaarverslag over 2020. Doordat er vanwege corona bezoekverboden en later plexiglas tussen bezoeker en gevangene kwam, is het moeilijker via de traditionele weg smokkelwaar binnen te krijgen. Telefoons en drugs werden daarom met hulp van een drone op de binnenplaats gedropt of met een tennisbal binnen de muren gegooid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.