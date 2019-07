Oranjes zorgen wel vaker voor flinke relletjes

Koningin Máxima krijgt felle internationale kritiek omdat ze recent als vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in een gesprek met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman haar mond stijf dichthield over de moord op de Saoedische journalist Jamal Kashoggi. Ze is zeker niet de eerste Oranje die voor ophef zorgt. Een paar spraakmakende voorbeelden.

1976

Prins Bernhard (1911-2004) nam begin 1960 in het diepste geheim ruim een miljoen dollar steekpenningen aan van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. Doel daarvan was dat de prins de Nederlandse regering positief zou stemmen om toestellen van die fabrikant aan te schaffen.



De omkooppraktijken kwamen jaren later aan het licht toen bleek dat Bernhard wederom een smak geld van het bedrijf had gekregen. De prins ontkende in alle toonaarden, maar de affaire dreigde in 1976 wel bijna een constitutionele crisis te worden toen duidelijk werd dat Bernhard, toen echtgenoot van koningin Juliana, mogelijk strafrechtelijk zou worden vervolgd.



De regering besloot als straf dat de prins al zijn functies in het bedrijfsleven en de krijgsmacht moest neerleggen. En hij werd geadviseerd in het openbaar niet meer in militair uniform te verschijnen. Daar hield hij zich aan. Nederland besloot uiteindelijk de Lockheed F-104 Starfighters te vervangen door F-16 ‘s van de concurrerende vliegtuigbouwer General Dynamics.

1995

Na de val van de moslimenclave in de Bosnische stad Srebrenica in de zomer van 1995 – gevolgd door de deportatie en genocide van meer dan 7000 moslimjongens en - mannen door Bosnisch-Servische troepen – keerde de Nederlandse troepenmacht Dutchbat terug naar Zagreb. Toenmalig minister Joris Voorhoeve drong aan op een ‘ingetogen bijeenkomst’ in Zagreb maar de Nederlandse generaal Hans Couzy organiseerde toch een feest waar ook minister-president Kok, Voorhoeve en kroonprins Willem-Alexander aanwezig waren. Tijdens de met bier overgoten party zou Willem-Alexander polonaise hebben gelopen. Niet kies, zo concludeerde Nederland. Later werd overigens ontkend dat de prins, toen overigens nog onwetend van het drama in Srebrenica, danste. Hij zou pas de ochtend na het feest met militairen hebben gesproken.

2000

In 2000 ontstond ophef, omdat koningin Beatrix op skivakantie naar Lech (Oostenrijk) ging terwijl in Oostenrijk net de extreemrechtse politicus Jörg Haider was aangetreden. Politiek Den Haag vond dat de vorstin maar eens een keertje moest overslaan, maar premier Kok oordeelde anders. ,,Het lijkt me verstandig dat onze koningin vakantie houdt op een plaats en wijze die haar met haar familie goed dunkt. Daarbij komt: zij is daar niet namens de Nederlandse regering.” De publieke opinie stond overigens haaks op Koks standpunt.

Volledig scherm Beatrix in 2000. © EPA

2001

Oud-premier Wim Kok heeft prins Willem-Alexander in 2001 woedend uit zijn bed gebeld, nadat de toenmalige kroonprins tijdens een persontmoeting in New York verwees naar een ingezonden brief in een krant die Máxima’s vader vrijpleitte van een kwalijke rol tijdens het Videla-regime. De brief in de krant bleek korte tijd later afkomstig van de Argentijnse dictator zelf. De uitlating van de prins kwam op een ongelukkig moment omdat Kok net bezig was Zorreguieta te vertellen dat hij niet naar de bruiloft van zijn dochter kon komen. Volgens Kok ging zijn gesprek met de prins ‘niet al te gepolijst’. Máxima kwam in haar eerste tv-interview (2001) met een knipoog terug op de blunder van de prins. ,,Hij was een beetje dom.”

2009

In 2009 werd Willem-Alexander, toen nog prins, tijdens een toespraak voor hoogwaardigheidsbekleders in Mexico, slachtoffer van een onsterfelijke taalfout die zijn speechschrijver had gemaakt. In zijn praatje over duurzame energie gebruikte hij ter illustratie het Mexicaanse spreekwoord ‘een slapende garnaal wordt meegenomen door het getij’, maar in plaats van corriente, wat getij betekent, zei Willem-Alexander chingada. Dat betekent ‘naar de kloten gaan’. Het woord chingada wordt in zo ongeveer heel Zuid-Amerika gebruikt om het verschil tussen eb en vloed aan te duiden, maar in Mexico heeft het een negatieve lading. Helaas wist de speechschrijver dat niet.

Volledig scherm Luchtopname van het bouwproject op het Mozambikaanse schiereiland Machangulo. © ANP

2012

In dat jaar kwam er in één klap een einde aan een affaire rond de omstreden droomvilla die Willem-Alexander en Máxima hadden laten bouwen op vier percelen grond die ze in 2007 kochten in Machangulo: een schiereland in de Afrikaanse republiek Mozambique. Het stel wilde een afgelegen vakantieoord en ook nog de lokale bevolking steunen met het vastgoedproject. Al snel ontstond in Nederland het beeld van een ‘rijkeluiskind’ dat met geld van de Nederlandse belastingbetaler een fraai optrekje laat realiseren. De toenmalige premier Balkenende bleef volhouden het om een ‘privébesluit’ van het paar ging, maar de kritiek hield aan. Politieke partijen stelden dat de minister president de bouw had moeten afraden. Uiteindelijk kreeg Willem-Alexander zelf ook slapeloze nachten van het miljoenenproject. In 2012 verkochten de prins en prinses de villa met zeezicht aan een particulier, maar voor veel minder dan erin was geïnvesteerd. Zonde van ons geld, reageerde Nederland.

2014

Koning Willem-Alexander, die tijdens zijn studententijd de bijnaam ‘Prins Pils’ verwierf , zorgde in 2014 voor pittige discussies toen hij en Máxima tijdens de Olympische Winterspelen in de Russische stad Sotsji een biertje dronken met president Vladimir Poetin in het Holland Heineken Huis. Volgens premier Rutte wist het koninklijke paar van zijn komst en was er niks mis met hun geproost. Rutte pareerde ook de kritiek dat de Oranjes te uitbundige ontmoetingen hadden met Olympische sporters. ,,Er zijn altijd zeurpieten die zeggen dat de koning met een heel somber hoofd, in driedelig grijs pak met een horlogeketting op de tribune moet zitten. Ik begrijp daar echt helemaal niets van”, aldus Rutte. En over het biertje met Poetin: ,,Dat is goed voor de verhoudingen tussen Nederland en Rusland.”

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontmoetten Vladimir Poetin in 2013 ook al eens in het Kremlin. © ANP

2016

Duitse media reageerden in 2016 verbijsterd op de grijze mantel die koningin Máxima (44) droeg bij een werkbezoek aan Erlangen en Neurenberg in Duitsland. Verschillende applicaties op de door Claes Iversen ontworpen jas zouden lijken op hakenkruizen. Reden voor Duitse media om er groot uit te pakken op websites en in kranten. ‘Opwinding over Máxima’s hakenkruismantel’, kopte Bild met hoofdletters. De van oorsprong Deense ontwerper wees alle verwijzingen van de hand. ,,Het is vanzelfsprekend nooit mijn bedoeling geweest om de gesuggereerde referentie te maken”, reageerde hij. Máxima heeft de mantel sindsdien nooit meer in het openbaar gedragen.