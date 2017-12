Organisatie obstacle run VenloStormt niet vervolgd voor dodelijk ongeluk

Ministerie: Besmet eendenbedrijf voorlopig enige vogelgriepgeval

20:25 Het eendenbedrijf waar de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep is uitgebroken, is vooralsnog het enige bedrijf dat is gedupeerd. De andere vier pluimveebedrijven in de buurt zijn onderzocht, maar het virus is er niet aangetroffen.