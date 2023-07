Organisatie Zwarte Cross denkt na over extra festivaldag: 25.000 mensen zoeken nog een kaartje

Kaartjes voor de Zwarte Cross zijn mateloos populair, met name onder mensen die nu nog zonder zitten. En zijn er nogal wat. Alleen bij doorverkoopsite Ticketswap staan al ruim 25.000 mensen als zoekend geregistreerd. Wie ook een blik op Facebook werpt, ziet dat het aantal vermoedelijk velen malen groter is.

,,Het is lastig vergelijken met de vorige editie”, zegt creatief directeur Rens den Hartog van De Feestfabriek. ,,Toen hadden mensen vanwege corona de kaartjes al twee jaar liggen. Er was dus veel meer tijd om nog aan tickets te komen. De vraag is dit in de weken voor het festival wel wat groter dan we tot nu toe gezien hebben.”

Let goed op

Den Hartog verwacht dat het aantal zoekenden de komende week nog verder gaat stijgen. ,,Dat hebben we bij voorgaande edities ook gezien. Voor ons toch wel een teken dat we iets goed doen, want ons festival is gewild.”

Via de Feestfabriek aan kaartjes komen is al maanden niet meer mogelijk. Luttele minuten na het openen van de digitale kassa was het festival in Lichtenvoorde uitverkocht. Sindsdien zijn mensen die mis hebben gegrepen, toegewezen op de vrije markt.

,,We blijven benadrukken dat je alleen via de officiële site van Ticketswap zekerheid hebt”, zegt Den Hartog. ,,Tegelijkertijd zien we ook dat oplichters gebruik maken van sites die wel heel erg op de website van Ticketswap lijken. Goed opletten is dus heel belangrijk.”

Op de sociale media gaan inmiddels meerdere namen rond van oplichters die actief zijn. Hoewel er veelvuldig aangifte tegen heb gedaan is, lijken ze niet te stoppen. Ook De Feestfabriek kan weinig doen tegen deze vorm van oplichting. ,,Dat ligt helaas buiten onze macht”, zegt Den Hartog.

Extra festivaldag

Om tegemoet de komen aan de grote vraag, kijkt De Feestfabriek of uitbreiding mogelijk is. ,,Niet per se in het aantal bezoekers per dag”, zegt Den Hartog. ,,Dat zit echt aan de max. Zeker nu we dit jaar 2000 extra campingplaatsen hebben kunnen realiseren. Maar mogelijk wel in de vorm van een extra festivaldag. Daar zijn we serieus naar aan het kijken.”