‘Orgie’ van oesters in Texelse haven kleurt zeewater wit

'Mondkapjes ook nuttig' WHO: Goed bron- en contacton­der­zoek cruciaal voor land als Nederland

17:34 Razendsnel en uitgebreid bron- en contactonderzoek is hét cruciale middel om ervoor te zorgen dat het coronavirus in Europa en dus ook in Nederland onder controle blijft. Dat zegt epidemioloog Michael Ryan, bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verantwoordelijk voor de coronabestrijding. ,,Dit virus kent geen seizoenspatroon. Het zal blijven oplaaien.”