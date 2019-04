Oud-Ajacied Kiki Musampa en presentatrice Iris van Lunenburg te gast in De Ochtend Show to go

In De Ochtend Show to go van woensdag 17 april zijn oud-Ajacied Kiki Musampa en presentatrice en programmamaakster Iris van Lunenburg te gast. De show wordt dit keer gepresenteerd door Fien Vermeulen en Roel Maalderink en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.

Voetballer Kiki Musampa bespreekt uitgebreid de kwartfinale van de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus. Wat hebben de Amsterdammers in Italië gedaan? Zelf weet hij als geen ander hoe het is om in de Champions League én tegen Juventus te spelen. In 1995 speelde hij bij Ajax toen de club de Champions League won, een jaar later verloren ze de finale en moesten ze het afleggen tegen Juventus.

Presentatrice en programmamaakster Iris van Lunenberg is in De Ochtend Show to go om te spreken over haar grote inspiratiebron: Michelle Obama. De voormalig first lady staat woensdagavond in de Ziggo Dome om haar autobiografie ‘Mijn Verhaal’ te promoten en haar kijk op het leven te delen met duizenden Nederlandse fans. Wat maakt haar een inspiratiebron voor Van Lunenberg en hoe ziet Van Lunenburg de kritiek op het merk Obama?

Daarnaast praat verslaggever Bob van Huët ons vanuit Parijs bij over de verwoestende brand in de Notre-Dame, is René Watzema van RUMAG bij de Johan Cruijff Arena om voorbijgangers te laten reageren op een pittige quote en zie je welke videoseries er woensdag online komen in onze app en op deze site.

