Oud-boegbeeld politie: Als ik iets niet mocht zeggen, dan liet ik het lekken

,,Momentje.‘’ Klaas Wilting krijgt telefoon. ,,Chrisje! Wat? Kom straks maar even langs.” Chris is de kleinzoon van Wilting, 16 jaar oud en hij woont om de hoek van de jaren 80-woning van Klaas en Gerda Wilting in Almere. ,,Hij belt iedere dag voor een praatje. Nu was hij uit zijn broek gescheurd. Dat moet oma maar even maken.’’



Wilting schenkt koffie in de serre. Foto’s van de zes kleinkinderen sieren de muren van de huiskamer, een witlederen bank staat pontificaal in de kamer. Op de gang dozen vol boeken, zijn autobiografie is deze week uitgekomen: Klaas Wilting, de roerige jaren van een politiewoordvoerder. ,,Ouderwets gedrukt, e-books doen we niet.’’



Wilting (76) wàs decennialang de politie. Bij grote zaken verscheen de import-Amsterdammer (want geboren Drent) op televisie, zijn gitzwarte haar keurig in een scheiding. De Krakersrellen, de Heineken-ontvoering of de Bijlmerramp: vaak was het Wilting die de lastige vragen kreeg. Hij deed het goed op het scherm, zijn ster rees. Wilting dook op in spelletjesshows – Ter land, ter zee en in de lucht, Waku Waku, Sterrenslag – en hoorde bij Nederland in de jaren 90 als Wim Kok, GTST en koningin Beatrix. Weinigen kende de Amsterdamse politiecommissarissen, iedereen kende Klaas.