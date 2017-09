Oud-coffeeshopbaas Van Laarhoven voorlopig niet voor rechter

De voormalige coffeeshophouder liet weten dat hij zelf bij de behandeling van zijn zaak aanwezig wil zijn. Om te onderzoeken of dat mogelijk is, wordt de dagvaarding voorlopig ingetrokken. Pas wanneer daar meer over duidelijk is, pakt het OM de zaak opnieuw op. Woensdag staat in principe de eerste regiezitting in een grote zaak tegen de vier coffeeshops van The Grass Company op de agenda. Eén van de verdachten is de 57-jarige Johan van Laarhoven, die in 2014 in Thailand werd aangehouden voor het witwassen van geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van softdrugs. Dat gebeurde nadat informatie van de Nederlandse politie werd doorgespeeld. Van Laarhoven werd uiteindelijk in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar en zit nu vast in Thailand.

Dagvaarding

Ruim twee maanden geleden maakte het Openbaar Ministerie bekend dat ze Van Laarhoven en enkele medeverdachten dagvaardt voor witwaspraktijken, valsheid in geschrifte en belastingfraude in Nederland. Van Laarhovens advocaat Sidney Smeets gaf toen al aan bezwaar te maken. ,,Johan van Laarhoven zit in Thailand een straf uit die zijn weerga niet kent. Dat is de schuld van het Openbaar Ministerie in Breda. Formeel kan hij zijn dagvaarding niet eens in ontvangst nemen.'' Bovendien wil Van Laarhoven zelf bij zijn zaak aanwezig zijn.



Smeets diende evenals de advocaten van de andere verdachten een bezwaar in tegen de dagvaarding. Nog voordat die bezwaren door de rechter behandeld worden, trekt het OM de dagvaarding dus in. ,,Dat komt doordat we onduidelijkheid hebben'', vertelt woordvoerder Martine Pilaar.



Wettelijk gezien mag Van Laarhoven bij zijn eigen zaak zijn, geheel volgens het aanwezigheidsrecht. Maar nu hij vast zit in Thailand, is het onduidelijk of dat haalbaar is en zo ja op welke termijn. ,,We hebben tijd nodig om te beoordelen of hij er bij kan zijn.'' Daarvoor moet er onder meer met de Thaise overheid overlegd worden. Wanneer er meer duidelijkheid is, kan Pilaar dus nog niet zeggen. ,,Dat is gissen voor het Openbaar Ministerie.''