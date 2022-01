Oud-deelneemster over The Voice: ‘Iedereen is geschokt, maar dit was er allemaal al, op zoveel plekken’

Ze wil liever niet met de vinger wijzen en nee, ze wil ook geen namen noemen. Maar toch: alle berichtgeving over ongepast gedrag bij The Voice of Holland houdt ook haar, als oud-deelnemer, de afgelopen dagen volop bezig. ,,Nee, dit verbaast me niet’’, zegt Neda Boin. ,,Er zijn tijdens mijn deelname dingen tegen me gezegd waar ik, als die nu tegen me gezegd zouden worden, anders naar zou kijken. Bepaalde opmerkingen. Een opmerking van een cameraman, bijvoorbeeld. Daar zou ik nu iets van zeggen. Ik sta nu anders in mijn schoenen.’’