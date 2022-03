Oud-generaal: ‘We hebben Poetin genegeerd, dat is een strategische fout geweest’

Stichting hoopt op rehabilita­tie notaris na onterechte beschuldi­ging van ‘verraad’ Anne Frank

Het onderzoek van historici naar de claim dat Anne Frank waarschijnlijk verraden is door de Joodse notaris Arnold van den Bergh laat ‘overtuigend’ zien dat hij niet de schuldige kan zijn. Dat stelt de Anne Frank Stichting. ,,We hopen dat met dit tegenonderzoek Van den Berghs naam van blaam gezuiverd is, ook voor zijn nabestaanden”, zegt directeur Ronald Leopold.

23 maart