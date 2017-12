Oud-officieren: voer dienstplicht in om misstanden op kazernes tegen te gaan

Herinvoering van de dienstplicht - 'misschien moeten we die dan 'dientijd' noemen' - zou volgens hen veel ellende wegnemen. ,,Wij waren niet alleen bezig met de militaire plicht, maar wilden de jongens ook maatschappelijke bagage meegeven. De dienstplicht was als smeerolie in de samenleving,'' verwoordt oud-commandant Erik Becking.



Hoewel de dienstplicht formeel niet is afgeschaft, geldt sinds 1997 geen opkomstplicht meer. Dienstplichtigen (tussen 17 en 45 jaar) hoeven zich niet meer te melden en kunnen gewoon doorgaan met hun gebruikelijke leven.



Wat de oud-militairen betreft gaat die opkomstplicht gewoon weer gelden. Jongeren kregen discipline van hun tijd in het leger, stellen ze. Bovendien zou het een antwoord zijn op de polariserende samenleving. ,,Iedereen zat lange tijd met elkaar in een groep. Ze moesten samenwerken. Amsterdammers en Rotterdammers raakten bevriend. Zoons van advocaten en arbeiders. Nu praten hele groepen niet meer met elkaar.''



De dienstplicht zorgde voor vertrouwen in andere mensen, merkt sergeant-majoor Rennie Visser op. ,,Iedereen was gelijk en je moest het samen doen.''