Oud-profvoetballer Hoefdraad alsnog overleden na schietpartij, verdachte aangehouden

Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad is alsnog bezweken aan de verwondingen die hij zondag opliep na een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft een 34-jarige verdachte in België aangehouden.

De 35-jarige ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad werd zondag neergeschoten bij een schietpartij bij een bedrijfspand in Amsterdam Zuidoost. Het slachtoffer, die zijn voetbalcarrière bij Ajax begon en vanaf komend seizoen bij de Amsterdamse amateurclub ASC De Volewijckers zou gaan spelen, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij dinsdagochtend aan zijn verwondingen overleden.

Verdachte aangehouden

Maandag meldde de Amsterdamse politie zijn overlijden al, maar dat bericht moest later worden gerectificeerd. Vanochtend overleed Hoefdraad alsnog in het ziekenhuis.

Inmiddels is ook een verdachte aangehouden voor de schietpartij aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost, aldus de politie. Mede dankzij getuigenverklaringen en een goed signalement wees alles op een verdachte in België. Met hulp van de Belgische politie en justitie werd de identiteit en de verblijfplaats van de verdachte bekend.

De politie riep de verdachte maandag al op zich zelf te melden. De 34-jarige man is door Belgische agenten in een plaatsje vlakbij de grens met Nederland aangehouden. In afwachting van zijn overlevering aan het parket Amsterdam zit hij vast in België.

Hoefdraad begon zijn profcarrière in 2004 bij RKC Waalwijk. Hij speelde onder meer voor Almere City, Telstar en SC Cambuur. Hij lastte een korte pauze in, voor hij zich aan zou sluiten bij de Volewijckers. Fans van Almere City hebben laten weten Hoefdraad en zijn naasten veel sterkte toe te wensen.

