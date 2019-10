Oud-schaatser Yep Kramer (61) gewond na fietsongeval

HET ZAL ME EEN ZORG ZIJN Nellie haalt nog dagelijks de krant, maar door Alzheimer soms wel 15 keer

20:22 Videomakers Joep ten Hove en Thijs Meeuwsen werken mee op ouderenlandgoed Grootenhout, een woonvorm voor mensen met dementie in het Brabantse Mariahout. In deze vierde aflevering van Het zal me een zorg zijn nemen ze een kijkje in het dagelijkse leven van Nellie, een van de betere bewoners van de zorgboerderij.