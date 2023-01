Oud-topvrouw Lelystad Airport vertrekt bij Schiphol na ‘verschil van inzicht’

Operationeel directeur van Schiphol Hanne Buis legt haar bestuursfunctie bij de luchthaven per 1 februari neer. Er zou met de raad van commissarissen een ‘verschil van inzicht’ over de ‘operationele aansturing van de luchthaven’ zijn dat niet te overbruggen is. Deze week leek Schiphol de problemen met bagage en lange rijen voor de korte termijn opgelost te hebben.

Buis laat in een reactie weten het te betreuren dat de luchthaven en zij ‘op basis van dit verschil uit elkaar gaan’. Dat geldt ook voor Jaap Winter, president-commissaris van Royal Schiphol Group. ,,Het is spijtig dat dit verschil van inzicht is ontstaan’’, zegt hij. Waar dit verschil precies betrekking op heeft, is niet bekend.

Buis heeft achttien jaar voor de Royal Schiphol Group gewerkt. In die tijd bekleedde zij verschillende functies, zo was zij topvrouw van Lelystad Airport. Totdat er een nieuwe operationeel directeur is gevonden, nemen topman Ruud Sondag en financieel directeur Robert Carsouw de functie waar.

Limiet

Schiphol liet eerder deze week weten na maart geen limiet meer in te stellen op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken. Er zijn genoeg beveiligers geworven om problemen zoals vorig jaar tijdens de meivakantie te voorkomen, aldus interim-topman Ruud Sondag afgelopen woensdag. Het aantal beveiligers zou volgens de luchthaven fors zijn gestegen. Ongeveer de helft van de circa 850 nodige beveiligers is al in training of aan het werk. De komende weken komen daar nog eens een paar honderd bij, verwachtte Schiphol.

Vakbondsbestuurder Reinier Castelein van De Unie, die zelf jarenlang in de reisbranche heeft rondgelopen en Buijs kent, benadrukt dat het nog niet zo eenvoudig zal zijn om op korte termijn zo'n 300 of 400 mensen te vinden. ,,Het lijkt op pr-praat en wensdenken", vindt hij. Volgens hem is er te lang gedacht dat het wel goed zou komen met het vinden van nieuw personeel en is onderschat dat de positie van Schiphol op de arbeidsmarkt drastisch is verslechterd in coronatijd. ,,Daar is niet alleen Hanne Buis verantwoordelijk voor, maar dat is een veel groter collectief probleem.”

Afserveren voorspelbaar

Hij voegt eraan toe: ,,Met de komst van Ruud Sondag moet er natuurlijk schoon schip gemaakt worden. Het afserveren vaneen operationeel directeur is dan voorspelbaar.” Het lijkt erop dat Sondag al druk bezig is met die schoonmaak. Onlangs werd FNV-voorman Joost van Doesburg binnengehaald als nieuwe topman voor luchtvracht op het vliegveld.

Volgens topman van Corendon, Steven van der Heijden, komt het vertrek van Buis niet helemaal als verrassing. ,,We hebben haar het laatste jaar weinig gehoord. Ik vind het wel erg jammer dat zij vertrekt. We hebben altijd een goed contact gehad, ook in de tijd dat ze directeur van Lelystad was. Het is een uitermate prettig persoon.” Reiskoepel ANVR sluit zich daarbij aan. ,,Ze heeft altijd oog gehad voor de reisbranche", aldus ANVR-woordvoerder Hanita van der Meer.

Al sinds de meivakantie vorig jaar zijn er aanhoudend problemen op de luchthaven met als gevolg lange rijen en reizigers die hun vluchten missen of hun bagage zijn kwijtgeraakt. Schiphol heeft onder meer te maken met een tekort aan beveiligers. Ook bij de bagageafhandeling is de situatie nijpend. Vanwege alle perikelen kondigde het afgelopen najaar de toenmalige topman Dick Benschop zijn vertrek aan.