Ouderen verblijven soms weken onterecht in ziekenhuisbed

Voor de grootschalige veranderingen in de ouderenzorg van 2015 konden ouderen tijdelijk in een verpleeghuis worden opgenomen om te herstellen. Dat kan nu niet meer. Naar schatting liggen jaarlijks honderden patiënten onterecht weken in het ziekenhuis.



De lichamelijke problemen en de stress van een ziekenhuisopname leiden vaak tot een delier, een staat van verwarring op de rand van een psychiatrische aandoening. Het is op zo'n moment lastig vast te stellen of de patiënt een vorm van dementie heeft of dat de cognitieve problemen tijdelijk zijn.



Alleen in het eerste geval heeft de oudere recht op een plek in een verpleeghuis. Anders blijft hij in het ziekenhuis, waar niet de juiste zorg aanwezig is. Sterker nog, doordat de expertise vooral gericht is op het genezen van acute aandoeningen, gaat de toestand van de patiënt er vaak op achteruit.