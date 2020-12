Ouders eisen gerechtigheid na tragische dood Duits (23) fitnessmodel

video Eigenaren ontplofte Poolse supermark­ten in shock: ‘Groot raadsel waarom dit gebeurt’

9 december De eigenaren van de twee winkels die afgelopen nacht in Aalsmeer en Heeswijk- Dinther werden bestookt met explosieven tasten in het duister over de vraag waarom uitgerekend zij nu worden belaagd. Er gingen volgens de eigenaars van de Aalsmeerse winkel geen dreigementen aan vooraf.