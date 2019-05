‘Ouders ernstig zieke kinderen verdienen meer verlof’

Duizenden kippen komen om het leven bij uitslaande schuur­brand in Renswoude

30 april Een kippenschuur in het Gelderse Renswoude met 16.000 dieren erin is vandaag uitgebrand. De meeste dieren kwamen om in de vuurzee. De brand is inmiddels onder controle, het nablussen zal nog geruime tijd in beslag in nemen.