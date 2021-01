Ouders overleden Pepijn (14) doen oproep: 'Laten we nadenken wat we onze kinderen aandoen’

De 14-jarige Pepijn, volgens zijn ouders ‘een levenslustige en nieuwsgierige jongen’, werd in de vroege ochtend van zaterdag 16 januari gevonden in een tentje net buiten de ring in Amsterdam-Noord. ‘Alles wees erop dat hij een tripje wilde maken. Nog één keer dat gelukzalige gevoel meemaken, en daar eens goed voor is gaan liggen’, schrijven zijn ouders in de brief. Bloedonderzoek wees uit dat Pepijn in dat tentje drugs had gebruikt. ‘Waarschijnlijk heeft hij een pilletje genomen, het briketje aangestoken en is gaan liggen. Hij is in een roes gegleden, de koolstofmonoxide heeft stil en ongemerkt zijn werk gedaan.’