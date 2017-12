Ouders van nagellakheld Tijn ontroerd door ere-Brabandertitel voor hun zoon

De titel 'ere-Brabander' werd gisteren door de commissaris van de koning Wim van de Donk aan de ouders van Tijn uitgereikt tijdens een speciaal diner in Kasteel Helmond. ,,Het is geweldig dat hij deze titel krijgt”, vertelde vader Gerrit tegen de regionale omroep. Gerrit draagt nog altijd nagellak draagt ter nagedachtenis aan zijn zoon. ,,Tijn heeft er niks meer aan, maar het is wel erkenning voor wat hij betekend heeft. Dat is heel erg mooi.”

Serious Request

Tijn leed aan hersenstamkanker, en werd afgelopen winter een landelijke bekendheid toen hij tijdens 3FM Serious Request miljoenen euro's binnenhaalde door vanuit het Glazen Huis nagels te lakken in zijn lievelingskleuren rood, roze, blauw en paars. De nagellakactie vond navolging in het hele land, en ook tientallen BN'ers lieten hun nagels lakken en doneerden geld voor Stichting Semmy, die zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker. Tijn overleed op 7 juni op zesjarige leeftijd.