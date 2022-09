Ouders van Tara (12), die door gebroken giek stierf op schip, stellen rederij aansprakelijk

Dat zegt Herman Zandijk, de letselschadeadvocaat die zij in de arm hebben genomen. Bovendien had het fatale ongeluk nog veel erger kunnen aflopen, stellen zij. Kort voordat de houten giek brak stonden nog twee opvarenden naast vwo-scholiere Tara.

Een groep met onder meer tweedeklassers van het Dalton College uit Den Haag voer op 31 augustus rond bij Terschelling. Rond het middaguur brak een giek af door houtrot en raakte Tara dodelijk gewond. Voor mede-opvarenden moest slachtofferhulp bij terugkomst in de haven van Harlingen worden ingeschakeld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) die in 2016 onderzoek deed naar een soortgelijk incident, kon al vrij snel concluderen dat de giek zwak was door houtrot.

Point of no return

Vlak voordat de giek op het historische zeilschip, genaamd Risico, brak, stonden er nog twee mensen naast Tara. ,,Die gingen toevallig net benedendeks”, zegt Zandijk. ,,Er hadden dus nog meer slachtoffers kunnen vallen.”

Voor nabestaanden van de Haagse vwo-scholiere is het point of no return dan ook bereikt. ,,Er moet nu echt iets gaan gebeuren”, vertelt hij. De advocaat heeft het uitgebreide rapport van de OVV over het ongeluk in 2016 in Harlingen gelezen. Toen kwamen drie Duitse toeristen om het leven nadat een mast door houtrot brak en op hen viel. De raad concludeerde dat het in de bruine vloot-sector ontbrak ‘aan kennis en kunde van veilig onderhoud’. Ook schoten keuringen en controles tekort. Zandijk: ,,Had dit ongeluk dan niet vermeden kunnen worden?”

Het politieonderzoek naar de fatale giekbreuk is nog bezig. Die resultaten wacht Zandijk af, samen met het verkorte onderzoek dat de OVV is gestart. Ondertussen is rederij Vooruit uit Harlingen aansprakelijk gesteld voor het fatale scheepsongeval. Zandijk wil weten of het zwakke onderdeel van het historische schip niet eerder opgemerkt kon worden. ,,Bij twijfel komt het erop neer, kies je ervoor om te gaan varen ja of nee?” Volgens hem heeft dit ook gevolgen voor het imago van de bruine vloot. ,,Blijven zij varen met houten masten? Ik sprak een rederij die drie masten verving met stalen exemplaren.”

De rederij was woensdagmiddag nog niet in staat om een reactie te geven.

Tweede Kamer

De advocaat van de familie roept de Tweede Kamer op om de verantwoordelijke minister ter verantwoording te roepen. De conclusie van de Onderzoeksraad was immers ‘niet voor tweeërlei uitleg vatbaar’. Toch hebben naar Zandijks mening de minister van Infrastructuur en Waterstaat, keuringsinstanties en de branche niet juist gehandeld. ,,En ik vind ook dat de verzekeringsmaatschappij proactiever had kunnen zijn”.

Burgemeester Ina Sjerps van Harlingen zei op de dag na het ongeluk dat er kritisch moet worden gekeken naar de klassieke zeilschepen. ,,Je kan dit niet meer als een incident beschouwen”, zei ze tegen deze site. ,,De bruine vloot is prachtig, maar het moet wel veilig.”

Familie en vrienden namen begin september afscheid van de 12-jarige Tara die om het leven kwam toen zij op een zeilboot werd geraakt door een afgebroken giek: