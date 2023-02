Ouders verbijsterd over sluiting kinderhartcentrum: ‘Gaat om leven en dood’

Ali (13) had nooit wat, maar is binnen paar dagen dood als artsen zijn hersen­vlies­ont­ste­king niet opmerken

Als de 13-jarige Ali Muhammad uit Rotterdam in november 2022 op de Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis belandt met hoge koorts en vreselijke hoofd- en nekpijn wordt gedacht aan een virus. Een paar dagen later is hij dood.