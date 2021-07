Ouders zijn op vakantie: feestje van dochter loopt uit de hand, politie gebruikt wapenstok

Beschoten man die hond uitliet in Capelle bezwijkt in ziekenhuis aan verwondin­gen

12:21 De man die vrijdagnacht zwaargewond raakte bij een schietpartij in Capelle aan den IJssel is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. De man had meerdere schotwonden. Dat bevestigt de politie zaterdagmiddag.