Oudste baby ooit in Nederland gevonden in Nieuwegein blijkt een meisje

Ze werden gevonden bij archeologische opgravingen op bedrijventerrein Het Klooster. Het meisje is het oudst bekende kind, ooit gevonden in Nederland. In totaal werden bij de opgraving vijf skeletten aangetroffen. Een daarvan was van de jonge vrouw, die met een gebogen arm en gedraaid hoofd in haar graf lag. Tijdens het uitgraven van haar skelet bleken in haar arm de resten van een jonge baby te liggen. Er waren van de baby nog enkele botjes en net niet doorgekomen melktandjes over; delen van de sleutelbeentjes, de schedel, een pijpbeen en de kaak.

Prehistorische mensen

Onderzoekers van de Harvard Medical School in Amerika en van het Leids Universitair Medisch Centrum ontdekten met DNA uit het rotsbeentje van de baby dat het een meisje is. Eveline Altena van de afdeling Humane Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum: ,,Vanwege nieuwe ontwikkelingen in DNA-onderzoek zijn we sinds kort in staat om ook van hele oude skeletten, zoals die in Nieuwegein, grote hoeveelheden DNA uit te lezen. Hiermee komen we veel te weten over deze prehistorische mensen, ook of ze familie van elkaar waren. Een moeder met baby zijn we echter nog niet eerder tegen gekomen voor de prehistorie in Nederland. Dit leert ons meer over begrafenisrituelen uit die periode”.