Ouwehands regelt seksdate voor panda's

Voortplanting van de reuzenpanda is zeer complex. De dieren zijn maar 2 tot 7 dagen per jaar vruchtbaar. Het vrouwtje Wu Wen is jongvolwassen en kan vanaf dit jaar zou ze 1 keer per jaar vruchtbaar kunnen zijn.



Het mannetje Xing Ya is nog aan de jonge kant om zich voort te planten, maar de geur van het Wu Wen kan hem een stimulans geven. Xing Ya wordt wel getraind om op zijn achterpoten te staan. Zo bouwt hij genoeg spieren om die hij nodig heeft bij de paring.



Manager zoölogie José Kok is blij met het gedrag van beide dieren. ,,We hebben bewust naar dit moment toegewerkt. Het was bijzonder om het eerste contact te zien.’’