Over de liefde: ‘De Nederlandse vrouw geeft haar lichaam te snel weg’

Podcast Over de liefde

AD columnist Debby Gerritsen heeft een leuke baan, geweldige vrienden, een lieve familie, een eigen huis en auto én de knapste poes van Nederland. Maar de liefde? Die blijft uit. Na een paar vruchteloze pogingen tot huisje-boompje-beestje vraagt ze zich af of deze relatievorm eigenlijk wel bij haar past. In elke aflevering van de podcast Over de liefde komt een relatievorm aan bod: van traditionele, polyamoreuze, lat- en open relaties tot single-zijn. Debby spreekt gasten als Kaouthar Darmoni en Saskia Noort en elke week schuift ook een relatie-expert aan. Want: hoe doe je dat, een lange relatie aangaan? Worden we daar nou echt gelukkiger van? En hoe vind je dan die liefde? Volgens Atria-directeur Kaouthar Darmoni is sisterhood en zelfliefde het geheim van een gezonde en gelukkige relatie. Maar ook: geen seks op de eerste drie dates. De westerse vrouw geeft haar lichaam volgens haar te snel weg. Waarom? En hoe zit dat? Je hoort het in Over de liefde.